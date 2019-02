Japans Exportmotor stottert - Ausfuhren nach China brechen ein

(Ausführliche Fassung) - Japans Exportwirtschaft leidet zunehmend unter der abflauenden Konjunktur in China. Im Januar seien die Ausfuhren der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt im Jahresvergleich um 8,4 Prozent auf rund 5,6 Billionen Yen (etwa 44,5 Milliarden Euro) gesunken, teilte das japanische Finanzministerium am Mittwoch in Tokio mit. Es ist der zweite Exportrückgang in Folge und der stärkste Rückschlag seit Oktober 2016.