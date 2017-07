Japans Exportwirtschaft bleibt auf Wachstumskurs

Japans Exportwirtschaft bleibt eine wichtige Stütze für den Aufschwung in der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt. Im Juni stiegen die Ausfuhren dank einer hohen Nachfrage nach Autos, Computerchips und Stahl und eines günstigen Yen-Kurses zum siebten Mal in Folge. Wie die Regierung am Donnerstag in Tokio mitteilte, legten die Exporte im Jahresvergleich um 9,7 Prozent zu. Der Zuwachs fiel etwas stärker aus als von Volkswirten erwartet, die nur mit einen Anstieg um 9,5 Prozent gerechnet hatten.