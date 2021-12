Japans Industrie nimmt dank Automobilbranche Fahrt auf

Damit stieg die Produktion den zweiten Monat in Folge, nach einem Plus von 1,8 Prozent im Oktober. Die vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie befragten Hersteller erwarten einen Zunahme von 1,6 Prozent im Dezember und 5,0 Prozent im Januar. Die Regierung in Tokio hob ihre Einschätzung der Industrieproduktion an und erklärte, es gebe Anzeichen für einen Aufschwung.

Vor allem die Automobilbranche kurbelte die Wirtschaft an. Der Sektor profitierte von einer Erholung der weltweiten Ersatzteilversorgung. Die Daten zeigen, dass die Produktion von Autos und anderen Kraftfahrzeugen im November um 43,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen ist.

Trotz der gesteigerten Produktion können sich die japanischen Automobilhersteller noch immer nicht vollständig von den anhaltenden globalen Problemen bei der Versorgung mit Teilen und Chips befreien. Japans führender Automobilhersteller Toyota kündigte vergangene Woche an, die Produktion in fünf inländischen Fabriken im Januar aufgrund von Lieferproblemen und der Gesundheitskrise auszusetzen.

(AWP)