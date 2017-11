Japans Industrieproduktion legt weiter zu - Zwölfter Anstieg in Folge

Die japanische Industrieproduktion hat dank gut laufender Geschäfte mit dem Ausland weiter deutlich zugelegt. Im Oktober zog der Ausstoss zum zwölften Mal in Folge an, obwohl die Produktion teilweise von Unwettern gestört wurde. Die Industrieproduktion sei im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 Prozent gestiegen, wie die Regierung am Donnerstag in Tokio mitteilte. Volkswirte hatten allerdings mit einem noch stärkeren Anstieg gerechnet.