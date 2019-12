Japans Notenbank hält an extrem lockerer Linie fest

(Ausführliche Fsssung) - Die japanische Notenbank hält an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Der kurzfristige Leitzins beträgt unverändert minus 0,1 Prozent, wie die Bank of Japan am Donnerstag in Tokio mitteilte. Dieser "Strafzins" gilt für einen Teil der Überschussreserven der Geschäftsbanken, was die Kreditvergabe anregen soll. Ähnlich verfährt die Europäische Zentralbank (EZB).