Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal in Folge gewachsen. Wie die Regierung am Freitag auf Basis vorläufiger Daten bekanntgab, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen April und Juni um aufs Jahr hochgerechnet 1,8 Prozent und damit stärker als von Ökonomen erwartet. Allerdings verlangsamte sich das Wachstumstempo, nachdem die drittgrösste Volkswirtschaft der Welt in den ersten drei Monaten des Jahres noch um 2,8 Prozent zugelegt hatte. Im Vergleich zu dem Quartal stieg das BIP im Berichtszeitraum um 0,4 Prozent an.