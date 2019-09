Japans Zentralbank hält Geldpolitik locker und kündigt Überprüfung an

(Ausführliche Fassung) - Die japanische Zentralbank hält an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Weder änderte sie etwas an ihrer Zinskurvenkontrolle, mit der sie sowohl die kurz- als auch die langfristigen Kapitalmarktzinsen steuern will. Noch wurden die Mengen an Wertpapieren, die sie regelmässig von den Banken kauft, geändert. Das teilte die Bank of Japan nach ihrer zweitägigen Sitzung am Donnerstag in Tokio mit.