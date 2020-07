Japans Zentralbank hält weiter an lockerer Geldpolitik fest

Japanische Geschäftsbanken können sich mit der Entscheidung der BoJ weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Notenbank besorgen. Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher sollen weiter billig bleiben. Ökonomen hatten erwartet, dass Japans Notenbank an ihrem geldpolitischen Kurs festhalten und vorerst keine weiteren Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft ergreifen wird.

Die BoJ hatte in der Corona-Krise erst kürzlich ihre Hilfen für die Unternehmen des Landes aufgestockt, nachdem die Nummer Drei der Weltwirtschaft in eine Rezession gerutscht war. Die Wirtschaft des Landes sei wegen Corona in einer "extrem ernsten Situation", hiess es.

Allerdings vertrat Notenbankchef Haruhiko Kuroda im Anschluss an die Zinsentscheidung die Ansicht, dass Japans Wirtschaft die schlimmste Phase der Corona-Krise überstanden habe. Er warnte aber, dass die Konjunkturerholung nur langsam verlaufen werde. Die Notenbank sei daher nach wie vor bereit, weitere Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft zu ergreifen, falls das notwendig werden sollte.

Trotz einer unverändert schwachen Preisentwicklung in Japan mit einer Inflationsrate von knapp über der Nullmarke erwartet der Notenbankchef keine Verschärfung der Lage. Kuroda geht nicht davon aus, dass Japan wieder in die Deflation rutschen könnte, also in eine für die Wirtschaft des Landes gefährliche Entwicklung mit fallenden Verbraucherpreisen.

"Interessant ist, dass Kuroda in diesem angespannten Umfeld zwar dämpfende Effekte auf das makroökonomische Preisniveau sieht, die Gefahr des Abrutschens in eine Deflation aber dennoch für eher gering zu halten scheint", kommentierte Analyst Tobias Basse von der NordLB die Aussagen des Notenbankers. Der NordLB-Experte wies vielmehr darauf hin, dass die japanische Notenbank weiterhin an dem ambitionierten Inflationsziel von 2 Prozent festhalte./ln/jkr/jha/

(AWP)