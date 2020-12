Japans Zentralbank verlängert Corona-Hilfsprogramm

Japans Zentralbank hat in der Corona-Krise ihre Finanzhilfen für die Unternehmen des Landes verlängert und hält an ihrem Kurs einer extrem lockeren Geldpolitik weiter unverändert fest. Wie die Bank von Japan (BoJ) am Freitag nach zweitägigen Beratungen bekanntgab, soll ein Finanzprogramm zur Unterstützung privater Unternehmen um sechs Monate bis Ende September verlängert werden.