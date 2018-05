Jede Sprache sprechen

Das wir uns im globalisierten Alltag immer wieder fremd fühlen, hat viel mit der Sprache zu tun. Spannende Webseiten sind nur in Englisch und Gebrauchsanweisungen schlimmstenfalls nur in Chinesisch zu haben. Studiert man abseits von Touristenzentrum die Speisekarte, wäre man ebenfalls froh, wenn man sein Essen nicht auf Gut-Glück bestellen müsste.

Doch heute stehen jederzeit kostenlose Dolmetscher zur Verfügung. Am zuverlässigsten Arbeiten diese mit einer Internetverbindung, aber immer mehr Handy-Apps radebrechen sogar, wenn man offline ist.

Was heisst doch gleich

Auf Reisen hat man englischsprachige Freunde kennengelernt, denen man nun ein E-Mail senden will. Wer dabei mangels Sprachkenntnissen an seine Schamgrenze gelangt, nutzt im Browser einfach Internetübersetzer wie translate.google.com, bing.com/translator oder der kaum bekannte, europäische und gute deepl.com/translator.

Bei diesen Helfern kann man einfach deutschen Text eintippen, Zielsprache auswählen und dann den übersetzten Text aus der Webseite ins E-Mail kopieren. Das Resultat ist zwar nicht perfekt, aber in den meisten Fällen verständlich und orthographisch besser als das eigene Halbwissen. Je kürzer und einfacher man in seiner Muttersprache formuliert, desto besser das Ergebnis. Die Übersetzungsleistung mehrere Dienste vergleicht die Internetseite http://imtranslator.net/compare.

Wer gerne auf fremdsprachigen Webseiten surft, kann Google und Microsoft auch Echtzeitübersetzer nutzen. Diese übersetzen dann jede angezeigte Webseite im Originalformat.

In moderne Textverarbeitung wie Word oder im kostenlosen OpenOffice sind Übersetzer auch integriert. So kann man beispielsweise in Word einfach eine Textpassage markieren und dann den Befehl "Überprüfen, Übersetzen" auswählen.

Dolmetscher in der Tasche

Auf Reisen hat man zwar keinen PC dabei, dafür dank passender Apps den Dolmetscher in der Tasche. Google und Microsoft liefern Translator-Apps welche bei bestehender Internetverbindung futuristisch arbeiten.

Ist man beispielsweise in Japan, spricht man deutsch ins Handy und erhält die japanische Übersetzung als Sprachausgabe. Der japanische Freund darf dann seine Antwort auch gleich ins Handy sprechen, dass dann mit deutscher Stimme übersetzt. Ähnlichen Komfort bietet auch die werbefinanzierten Apps von www.ticktalksoft.com/translators.

Auch das Speisekartenproblem lösen die Apps komfortabel. Apps starten, mit der Kamera auf die Speisekarte zeigen und schon wird auf dem Bildschirm die passende Übersetzung der einzelnen Wörter direkt in die Speisekarte eingeblendet.

Sogar wenn man im Ausland nicht immer online ist, lassen sich Dolmetscher-Apps nutzen. Microsoft verspricht, in ihrer App genügend Intelligenz eingebaut zu haben, dass diese auch ohne Internetverbindung Gesprochenes übersetzen kann. Auch Google lädt auf Wunsch umfangreiche Wörterbücher in den Handyspeicher.

Wer lediglich ein gutes mehrsprachiges Wörterbuch sucht, wird aber oft auch bei unbekannteren Anbietern fündig. So bietet beispielsweise Linguee (www.linguee.com) kostenlose Apps für Android und iOS an, bei dict.cc (www.dict.cc) werden die Wörterbücher sogar von einer fleissigen Community gepflegt.

An der Zukunft schnuppern

Dass die Sprachbarrieren fallen, beweisen auch Lösungen, die noch in der Testphase sind. Wer beispielsweise einen Vortrag vor mehrsprachigem Publikum hält, kann seine Powerpoint-Präsentation mit Presentation Translator (https://translator.microsoft.com/de/help/presentation-translator/) simultan untertiteln lassen. Während der Vortragende spricht, sehen die Zuhörer auf ihrem Handy die übersetzten Untertitel in ihrer Sprache.

Unter translator.microsoft.com/live kann man eine Telefonkonferenz aufsetzen, bei welcher das Gespräch ebenfalls simultan für alle Teilnehmer von einer künstlichen Stimme und Untertiteln übersetzt werden. Unter https://www.youtube.com/watch?v=16yAGeP2FuM findet sich ein Video, das dies eindrücklich demonstriert.

(AWP)