Jeder EU-Bürger legt sich knapp 15 Kilogramm Textilien pro Jahr zu

Jeder Einwohner der Europäischen Union konsumiert pro Jahr im Durchschnitt knapp 15 Kilogramm an Bekleidung und weiteren Textilien. Trotz eines deutlichen Rückgangs aufgrund der Corona-Pandemie belief sich der Pro-Kopf-Textilverbrauch in der EU im Jahr 2020 auf schätzungsweise 14,8 Kilogramm, wie die in Kopenhagen ansässige EU-Umweltagentur EEA in einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse schrieb. 6,1 Kilogramm davon entfielen auf Kleidungsstücke, 6,0 Kilogramm auf Haushaltstextilien wie zum Beispiel Bettwäsche und 2,7 Kilogramm auf Schuhe.