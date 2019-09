Kampf gegen Wirtschaftsschwäche: Chinas Notenbank lockert Geldpolitik

(Ausführliche Fassung) - Chinas Notenbank stemmt sich gegen die schwächelnde Wirtschaft und lockert mitten im Handelsstreit mit den USA ihre Geldpolitik. Wie die Zentralbank "People's Bank of China" am Freitag in Peking mitteilte, sinkt der Mindestreservesatz zum 16. September um 0,5 Prozentpunkte auf 13,0 Prozent. Für einige Banken fällt der Satz in zwei Schritten sogar um insgesamt einen ganzen Prozentpunkt. Diese Änderungen sollen Mitte Oktober und Mitte November in Kraft treten.