Kanada verliert wegen Corona-Krise Bestnote bei Fitch

Kanada hat wegen den Folgen der Corona-Krise seine Bestnote bei der Ratingagentur Fitch verloren. Die Bewertung der Kreditwürdigkeit sinke um eine Stufe auf "AA+", teilte Fitch am Mittwoch in New York mit. Der Ausblick für das Rating bleibt jedoch stabil. Es droht also zunächst keine weitere Herabstufung.