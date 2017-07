Die kanadische Notenbank zählt derzeit zu denjenigen Zentralbanken, die es demnächst der amerikanischen Notenbank Fed gleichmachen und die Zinswende einleiten könnten. An den Finanzmärkten wird sogar über eine Leitzinsanhebung bereits Mitte Juli spekuliert, wenn die Notenbank ihre nächste Zinsentscheidung fällt. Als weitere heisse Kandidaten für eine Zinsstraffung in absehbarer Zeit gelten aktuell auch die Bank of England und die tschechische Notenbank./bgf/stb

(AWP)