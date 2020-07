Kanadische Notenbank bindet Geldpolitik an Inflationsentwicklung

Die kanadische Notenbank bindet ihre extrem lockere Geldpolitik in der Corona-Krise an die Inflationsentwicklung im Land. Wie die Währungshüter am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Ottawa mitteilten, soll der Leitzins so lange an der Nulllinie gehalten werden, bis das Inflationsziel von zwei Prozent nachhaltig erreicht wird. Ihren Leitzins beliess die Notenbank auf 0,25 Prozent. Sie bekräftigte, auch weiterhin Staatsanleihen zur Stützung der Konjunktur kaufen zu wollen.