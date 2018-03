Kering-Anwalt: Verfahren der Bundesanwaltschaft richtet sich gegen ehem. Manager

"Derzeit laufen keine Strafverfahren seitens der Bundesanwaltschaft gegen juristische oder natürliche Personen der Kering-Gruppe oder mit der Kering-Gruppe verbundenen Unternehmen", unterstrich der Anwalt. Das schliesse die Firma Luxury Goods International (LGI) mit Sitz in Cadempino mit ein.

Der Tessiner Anwalt sagte weiter, dass im Namen von Kering im Dezember 2016 ein Strafverfahren gegen einen Direktor der Gruppe wegen "schweren Fehlverhaltens" ab dem Jahr 2013 eingeleitet worden sei. Der Manager sei bereits entlassen worden.

Das in der Schweiz eingeleitete Strafverfahren stehe somit in keinem Zusammenhang mit den Ermittlungen der Mailänder Staatsanwaltschaft, in denen Gucci verdächtigt wird, zwischen 2002 und 2017 beinahe 1,3 Mrd EUR an den italienischen Steuerbehörden vorbeigeschleust zu haben. Die Nummer zwei in der Welt der Luxusgüter beteuert derweil, dass "die Gruppe die in der Schweiz geschuldeten Steuern gemäss Gesetz und Steuerstatus der Gesellschaft bezahlt" habe.

Am Mittwoch hatten Schweizer Medien berichtet, dass die BA im Zusammenhang mit einer Untersuchung der italienischen Behörden zur französischen Luxusgruppe Kering ein Strafverfahren gegen unbekannt eröffnet habe. In diesem Verfahren geht es nun somit um ein Fehlverhalten eines früheren Kering-Managers und ausserdem nicht um mögliche Steuerdelikte von Gucci.

buc/ol/mk

(AWP)