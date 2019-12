Kieler Institut: Aufschwung kommt frühestens 2021

Die schwierige Lage in der Industrie belastet nun auch die unternehmensnahen Dienstleistungen und bremst die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Mit einem Aufschwung der Gesamtwirtschaft sei frühestens im übernächsten Jahr zu rechnen, heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturprognose des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW). "Zunächst kriecht die Wirtschaft aber in das neue Jahr", sagte der IfW-Konjunkturforscher Stefan Kooths. Im kommenden Jahr sei mit einem Wachstum von 1,1 Prozent zu rechnen, 2021 dann mit 1,5 Prozent. Im laufenden Jahr werde das Wachstum 0,5 Prozent betragen.