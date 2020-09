Kleine und private Industriefirmen in China erholen sich weiter von Corona-Tief

In China setzt sich in den kleineren und privat geführten Industrieunternehmen die Erholung nach dem starken Einbruch infolge der Corona-Krise fort. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex zog im August nach Angaben vom Dienstag überraschend auf 53,1 (Juli: 52,8) Punkte an. Die von Bloomberg befragten Experten hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet. Das ist zudem der höchste Wert seit Anfang 2011.