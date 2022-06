Klimaaktivistin Nakate: Afrika braucht Investitionen in Erneuerbare

Die führende Klimaaktivistin Vanessa Nakate hält nichts von dem Angebot von Bundeskanzler Olaf Scholz an den Senegal, bei der Gasförderung zu kooperieren. "Was Afrika braucht, sind Investitionen in erneuerbare Energien und nicht mehr Infrastruktur für fossile Brennstoffe", sagte die Aktivistin aus Uganda am Donnerstag am Rande der internationalen Umweltkonferenz Stockholm+50 der Deutschen Presse-Agentur. Man habe gesehen, wie Investitionen in die Gewinnung fossiler Brennstoffe in afrikanischen Ländern zu Menschenrechtsverstössen, Gewalt und in manchen Gemeinden gar zu verschärfter Armut geführt hätten.