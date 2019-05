KMU der MEM-Industrie verzeichnen nachlassende Dynamik - Stimmung leicht positiv

So lautet das Fazit des quartalsmässig publizierten Wirtschaftsbarometers des Branchenverbandes Swissmechanic für kleinere und mittlere Unternehmen der MEM-Industrie, welches am Dienstag vorgelegt wurde.

Die Konjunkturdynamik in der MEM-Branche flache sich gemäss den Zahlen vom April ab, so Swissmechanic. Die MEM-Exporte seien zuletzt nur noch leicht gestiegen. Und dass sich das Wachstumstempo nach dem Boom von 2018 abkühle, zeigten auch die am Berichtstag veröffentlichten Exportdaten der Eidgenössischen Zollverwaltung für den April. Gemäss der Umfrage zum zweiten Quartal berichtet rund ein Drittel der Unternehmen von einem abnehmenden und rund ein Viertel von einem steigenden Auftragsbestand.

Die Abkühlung der Wachstumsdynamik im laufenden Jahr sei der eingetrübten Investitionslaune im In- und Ausland geschuldet. Dies sei eine Konsequenz aus den zahlreichen politischen Unsicherheiten vom Handelskrieg zwischen den USA und China bis hin zum Verhältnis Schweiz-EU. Mit der Annahme der Steuervorlage und AHV-Finanzierung habe sich immerhin eine davon entschärft.

Stimmung verhalten positiv - Mangel an Fachkräften

Dennoch sei die Stimmung unter den Mitgliedsunternehmen verhalten positiv. Rund zwei Drittel der Unternehmen erachten die gegenwärtige Wirtschaftslage als günstig und nur ein Drittel als ungünstig. Sollten die politischen Belastungsfaktoren im Aus- und Inland in den Hintergrund treten, sei zudem im nächsten Jahr mit einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Investitionsgütern zu rechnen. Swissmechanic geht davon aus, dass mindestens der eine oder andere Belastungsfaktor im laufenden Jahr wegfällt und dass deshalb die Nachfrage nach Investitionsgütern im Jahr 2020 wieder anziehe.

Knapp ein Drittel der Unternehmen sorgt sich aber nicht nur wegen allenfalls ausbleibender Aufträge sondern wegen Produktionsbehinderungen. Von diesen wieder klagen über 60 Prozent über den Mangel an Arbeitskräften und gut ein Viertel über unzureichende Produktionskapazitäten. Rund 15 Prozent der befragten Unternehmen drückt der Schuh wegen finanziellen Restriktionen und nur 8 Prozent wegen eines Mangels an Aufträgen. Swissmechanic beruft sich mit diesen Aussagen auf eine Studie von BAK Economics.

cf/tp

(AWP)