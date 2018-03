KOF erhöht mit Frühjahrsprognose die BIP-Schätzung für 2018 auf +2,5%

Die Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz verlaufe zurzeit äusserst erfreulich, wie es in der Medienmitteilung der KOF am Mittwoch heisst. Sowohl die auslands- als auch die binnenorientierten Sektoren würden stark wachsen. Hauptgrund dieser Entwicklung sei die verbesserte wirtschaftliche Lage der wichtigsten Handelspartner.

Auch die Abschwächung des Frankens gegenüber dem Euro trage zum Wachstum bei. Damit hätten die exportierenden Unternehmen ihre Margen steigern können, heisst es. Ein Teil des Wachstums gehe allerdings auch auf den Anstieg von Lizenzeinnahmen aus Sportveranstaltungen zurück, die wenig mit der eigentlichen Konjunkturentwicklung zu tun hätten.

SPORTEREIGNISSE SORGEN FÜR SCHWANKUNGEN

Wie KOF-Ökonom Yngve Abrahamsen hierbei betont, dürften die BIP-Prognosen und Entwicklungen in den kommenden Jahren in einer Art Zwei-Jahres-Rhythmus wegen dieser Veranstaltungen schwanken. Dies liegt daran, dass Sportveranstaltungen neu an den Hauptsitzen der Veranstalter verrechnet werden müssen. Laut Abrahamsen ist daher auch künftig mit BIP-Schwankungen von plus-minus 0,3% zu rechnen - je nach Sportjahr.

Bereinigt man nämlich die Schätzungen für 2018 und 2019 um diese Effekte, rechnet die KOF für beide Jahre mit einem ähnlich starken Wachstum.

Mit diesem Sondereffekt der Lizenzeinnahmen sei auch erklärbar, dass die Beschäftigtenzahl weniger stark zunehme als angesichts des BIP-Wachstums zu erwarten wäre. Auch die Arbeitslosenquote gemäss ILO (2018: 4,6%) dürfte etwas langsamer abnehmen. Der Druck für Lohnerhöhungen und die Auswirkungen auf die Arbeitskosten blieben damit moderat, so die KOF.

Eine leichte Abkühlung erwartet das Institut im kommenden Jahr vor allem bei den Bauinvestitionen und auch bei den Ausrüstungsinvestitionen. Im Bau, so rechnet Abrahamsen vor, dürfte vor allem der Überhang im Wohnungsbau zu einem Rückgang im kommenden Jahr führen, dagegen dürften die Aktivitäten im Bereich Infrastruktur auf erhöhtem Niveau bleiben.

Den erwarteten Rückgang bei den Ausrüstungsinvestitionen erklärt der Ökonom mit Grossbestellungen von Flugzeugen und Zügen, die 2019 wegfallen dürften.

GUTE ENTWICKLUNG DANK LANGSAM STEIGENDER INFLATION

Dass sich das Wachstum aber weiter auf einem stabilen Niveau fortsetzen dürfte, begründet die KOF mit den anhaltend guten Wirtschaftsentwicklungen der wichtigsten Partner. So nehme die Überauslastung langsam zu. Sie trage dazu bei, dass sich die Expansion etwas verlangsame, erklärte Heiner Mikosch, KOF-Ökonom für internationale Konjunktur.

Anders als andere Institute gehe man bei der KOF auch nur von einer langsam steigenden Inflation aus. Dies sorge dafür, dass sich der aktuelle Aufschwung etwas länger fortsetzen dürfte, als von einigen Häusern angenommen. Entsprechend rechnen die Experten der Forschungsstelle auch nur mit einem gemächlichen Anstieg der langfristigen Zinsen im Euroraum.

Für die hiesige Wirtschaft förderlich war zuletzt auch die Wechselkursentwicklung. Abrahamsen verweist dabei auf die Abwertung des Frankens zu Euro seit dem vergangenen Sommer. Das haben den exportgetriebenen Aufschwung unterstützt. Die KOF rechnet mit einem durchschnittlichen Kurs von 1,16 Franken/Euro dieses Jahr.

hr/rw

(AWP)