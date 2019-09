KOF-Konjunkturbarometer fällt im September auf tiefsten Stand seit 2015

Der für den August ausgewiesene Wert liegt klar unter den Schätzungen: Die von der Nachrichtenagentur AWP befragten Ökonomen hatten den Frühindikator im Vorfeld im Bereich von 95,5 bis 97,6 Punkten erwartet. Der Vormonats-Wert wurde indes klar nach unten revidiert (-1,5 Pkt).

Verarbeitendes Gewerbe schwächelt

Das markant gesunkene Konjunkturbarometer zeigt laut KOF, dass die Wirtschaftsaussichten für die Schweiz auch gegen Ende des Jahres 2019 eingetrübt bleiben. Zurückzuführen sei das gesunkene Niveau in erster Linie auf die nachlassenden Entwicklungen im Verarbeitenden Gewerbe, teilte die Konjunkturforschungsstelle der ETH am Montag mit.

Dass im Verarbeitenden Gewerbe immer mehr Wolken am Konjunkturhimmel aufziehen, liege insbesondere an der schwächelnden Metall- sowie Holz- und Chemieindustrie. In diesen Branchen liessen sich die stärksten negativen Tendenzen beobachten. Hinzu kämen Indikatoren aus dem Maschinen- und Fahrzeugbau, welche ebenfalls auf eine negative Entwicklung hindeuten würden.

Die Schwächen im übrigen produzierenden Gewerbe zeigen sich laut KOF vor allem bei den Auftragsbeständen, in der Produktionsentwicklung und in den Einschätzungen zur allgemeinen Geschäftslage. Die Beurteilung der Wettbewerbssituation und der Exportaussichten bleibe hingegen nahezu unverändert im Vergleich zum Vormonat, hiess es weiter.

Leicht verstärkt werde der Rückgang zudem durch ein negativeres Indikatorenbündel für den Dienstleistungsbereich und das Gastgewerbe. Der private Konsum, die Auslandsnachfrage und das Baugewerbe hätten sich derweil zum Vormonat relativ stabil gezeigt.

Das KOF-Konjunkturbarometer ist ein Frühindikator für die Entwicklung der Schweizer Konjunktur. Es handelt sich um einen Sammelindikator, der sich aus einer Vielzahl von Einzelindikatoren zusammensetzt. Diese werden über statistisch ermittelte Gewichte zu einem Gesamtindikator zusammengefasst.

sta/tt

(AWP)