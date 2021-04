KOF-Konjunkturbarometer klettert auf historischen Höchststand

Die Schweizer Wirtschaftsentwicklung dürfte vor einem kräftigen Schub stehen. Das KOF-Konjunkturbarometer steigt im April erneut deutlich in die Höhe. Der Frühindikator übertrifft damit den bisherigen Höchstwert, den er in der Erholung nach der Finanzkrise in den ersten Monaten des Jahres 2010 erreicht hatte.