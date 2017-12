KOF-Konjunkturbarometer steigt im Dezember auf 111,3 Punkte

Das Konjunkturbarometer der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich deutet im Dezember auf eine weiter an Fahrt gewinnende Wirtschaftsentwicklung hin. Er stieg um 0,9 Punkte auf 111,3 Zähler, wobei der Novemberwert um 0,1 auf 110,4 Zähler nach oben revidiert wurde. Die Schweizer Wirtschaft befindet sich in einem Aufschwung, wie die KOF am Freitag festellte.