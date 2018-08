KOF-Konjunkturumfrage: Geschäftslage verbessert - Ausblick weniger optimistisch

Die Geschäftserwartungen der Unternehmen sind laut KOF allerdings nicht mehr ganz so positiv wie in der ersten Hälfte dieses Jahres. "Die Schweizer Wirtschaft ist im Sommerhoch, mit kleinen Wolken am Horizont", folgert die KOF aus der Gesamtheit der jüngsten Umfrage.

Entwicklung nach Wirtschaftsbereichen

Was die Wirtschaftsbereiche angeht, hat sich die Geschäftslage gemäss Umfrage in der überwiegenden Anzahl der betrachteten Sektoren verbessert. Eine bemerkenswerte Entwicklung habe der Detailhandel genommen: Mit einer spürbar verbesserten Geschäftslage finde er Anschluss an den Aufschwung, so die KOF.

Noch deutlicher als im Detailhandel habe sich die Lage aber im Grosshandel verbessert. Und auch im Gastgewerbe, im Verarbeitenden Gewerbe, bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistern und im Baugewerbe verzeichnete der Geschäftslageindikator ein Plus. Dagegen kam es zu leichten Abschlägen bei den übrigen Dienstleistern und im Projektierungsbereich.

Geschäftslage nach Regionen

Regional betrachtet sei die Aufhellung der Geschäftslage ebenfalls breit sichtbar, heisst es weiter. Bis auf die Zentralschweiz, in der sich die bereits gute Geschäftslage nicht ganz gehalten habe, sei der entsprechende Indikator überall gestiegen. In der Genferseeregion, dem Tessin, der Region Zürich und in der Ostschweiz ist das Plus gemäss den Angaben klein, deutlicher verbesserte sich die Geschäftslage dagegen in der Nordwestschweiz und dem Espace Mittelland.

In die Ergebnisse der aktuellen KOF Konjunkturumfragen vom Juli 2018 sind die Antworten von mehr als 4500 privatwirtschaftlichen Unternehmen aus der Industrie, dem Baugewerbe und den wichtigsten Dienstleistungsbereichen eingeflossen. Dies entspricht laut KOF einer Rücklaufquote von rund 58 Prozent.

uh/kw

(AWP)