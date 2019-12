KOF senkt BIP-Prognose für 2020 und 2021 leicht

Konkret rechnet die KOF in 2020 mit einem Expansionstempo von 1,8 Prozent (alte Prognose 1,9%) und in 2021 mit einem von 1,4 Prozent. Für das laufende Jahr stellen die Ökonomen am Donnerstag unverändert ein Wachstum des realen Bruttoinlandproduktes (BIP) von 0,9 Prozent in Aussicht.

Allerdings werden die Schwankungen des Schweizer BIP durch internationale Sportereignisse überzeichnet. So dürfte etwa das olympische Jahr 2020 dem hierzulande ansässigen Internationalen Olympischen Komitee (IOC) hohe Lizenzeinnahmen bescheren. Solche Ereignisse sind für die Dynamik nicht relevant. Ohne den Sportanlässe-Effekt dürfte das Schweizer BIP laut der KOF 2020 um 1,4 Prozent und 2020 um 1,8 Prozent wachsen.

Schleppende Entwicklung in Deutschland

Die gebremste globale Konjunktur und das schwache Wachstum im Euroraum - insbesondere in der deutschen Industrie - drückten auf die Schweizer Wirtschaft, heisst es bei der KOF. Verantwortlich für die schleppende Entwicklung in Deutschland sei unter anderem der sich anbahnende Strukturwandel im Autogewerbe.

Immerhin dürfte sich der seit 2018 beobachtete Abschwung aber nicht weiter verstärken, resümieren die KOF-Ökonomen. Dies unter anderem dank einer gewissen Entspannung beim Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die internationalen Risiken seien somit insgesamt etwas gesunken.

Ein mögliches Prognoserisiko nennt die KOF aber explizit: Die heutigen Unterhauswahlen in Grossbritannien. Die Konjunkturforschungsstelle gehe aktuell davon aus, dass das Vereinigte Königreich am 31. Januar 2020 aus der EU austreten wird und es hierbei nicht zu wirtschaftlichen Verwerfungen kommen wird. Eine weitere Verzögerung des Austritts würde indes ein konjunkturelles Abwärtsrisiko darstellen.

Arbeitslosenquote steigt

In der Schweiz dürfte sich in den nächsten Jahren der private Konsum laut KOF erneut als wichtige Konjunkturstütze erweisen. Die Beschäftigung dürfte sich in den kommenden Quartalen hingegen nur verhalten entwickeln und kommendes Jahr mit plus 0,7 Prozent weniger stark wachsen als 2019 (1,2%). In der Industrie sei gar mit einem Stellenrückgang zu rechnen.

Die Arbeitslosenquote gemäss Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) dürfte daher leicht ansteigen. Nach 2,3 Prozent im laufenden Jahr dürfte die Quote laut KOF 2020 auf 2,4 Prozent steigen.

ra/uh

(AWP)