Konjunkturexperten belassen BIP-Prognose für 2020 auf 1,3 Prozent

Die Konjunkturexperten senken ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum (BIP) 2019 auf noch plus 0,9 Prozent, wie die KOF am Dienstag mitteilte. Bei der letzten Befragung lag die Prognose noch bei 1,0 Prozent. Für das Jahr 2020 halten sie im Durchschnitt allerdings an ihrer Prognose von 1,3 Prozent fest. In fünf Jahren erwarten die Experten einen BIP-Anstieg um 1,5 Prozent, was leicht höher ist als bei der letzten Befragung (1,4 Prozent).

Pessimistischer gestimmt sind die von der KOF befragten Ökonomen vor allem mit Blick auf die Entwicklung der Anlageinvestitionen. Diese wurden für 2019 auf 0,5 von 0,7 Prozent nach unten revidiert. Bei den Ausrüstungsinvestitionen gehen sie für das laufende Jahr von 0,4 Prozent aus nach bisher 0,8 Prozent.

Dagegen erwarten die Prognostiker für die realen Exporte einen stärkeren Anstieg als im September. Der Consensus-Wert liegt für 2019 bei 3,1 Prozent nach 2,0 Prozent vor drei Monaten.

Für das Jahr 2020 gehen die Ökonomen nach wie vor von einer leichten konjunkturellen Beschleunigung gegenüber 2019 aus. Die BIP-Prognose beträgt plus 1,3 Prozent. Die Prognose für die durchschnittliche Arbeitslosenquote liegt für 2019 bei 2,4 Prozent und dürfte im Folgejahr auf 2,6 Prozent zunehmen.

Langfristig für die kommenden fünf Jahre sollte die Wirtschaftsleistung in der Schweiz gemäss dem KOF-Konsensus im Durchschnitt um jährlich 1,5 (September-Umfrage: 1,4) Prozent anziehen. Die erwartete Arbeitslosenquote liegt dabei mit 2,9 Prozent über den im September prognostizierten 2,8 Prozent.

Tiefere Inflations- und höhere Zinsprognose

Für die Jahre 2019 und 2020 prognostizieren die Fachleute eine Teuerung von 0,4 Prozent. Im September lag die Prognose für das Jahr 2019 bei 0,5 Prozent und für das Jahr 2020 bei 0,6 Prozent. Die langfristigen Inflationserwartungen liegen unverändert bei 1,0 Prozent.

Die Konjunkturauguren haben ihre Erwartungen bezüglich der Zinsentwicklung dagegen erhöht. Die Befragten prognostizieren einen Kassazins der 10-jährigen Bundesobligationen in drei Monaten von -0,54 (September: -0,69) Prozent und in zwölf Monaten von -0,37 (September: -0,51) Prozent, dies bei einem aktuellen Stand von -0,54% (SNB-Kassasatz). Die Prognose des 3-Monats-Libors liegt in drei Monaten bei -0,74 (September: -0,79) Prozent und in zwölf Monaten bei -0,71 (September: -0,63) Prozent.

Die Wechselkursprognose des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro in den nächsten drei Monaten liegt bei 1,10 Franken pro Euro. Im September lag sie noch bei 1,09. In den kommenden zwölf Monaten erwarten die Ökonomen weiterhin einen Kurs von 1,11 Franken pro Euro. Den Dollar sehen die Auguren in drei Monaten bei 0,99 nach 0,97 Franken und in zwölf Monaten weiterhin bei 0,97 Franken.

Beim Swiss Performance Index (SPI) wird in drei Monaten ein Rückgang auf 12'600 Punkte (Medianwert) erwartet. In 12 Monaten soll er bei rund 12'800 Punkten liegen. Aktuell notiert der SPI bei 12'698 Punkten.

An der Umfrage nahmen laut den Angaben 20 Ökonomen teil.

pre/uh

(AWP)