Konsumentenpreise steigen im Februar leicht

Die Konsumentenpreise in der Schweiz sind im Februar leicht gestiegen. Das Preisniveau nahm gemessen am Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) verglichen mit Februar 2019 um 0,1 Prozent auf 101,6 Punkte zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Innert Jahresfrist betrug die Teuerung damit -0,1 Prozent.