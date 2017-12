Konsumklima in Deutschland legt vor Festtagen auf hohem Niveau zu

(Ausführliche Fassung) - Bald ist Weihnachten, da sitzt der Geldbeutel bei den Verbrauchern traditionell locker. In diesem Jahr hat das Marktforschungsunternehmen GfK besonders frohe Kunde: Im Endspurt vor dem Fest zeigen sich die Verbraucher in Hochstimmung. Das Vertrauen in die boomende Wirtschaft sei weiter hoch, hiess es in der am Freitag veröffentlichten Konsumklimastudie für Dezember. Und um ihren Job machten sich die wenigsten Menschen Sorgen.