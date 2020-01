Konsumklima in Deutschland zieht nach Herbstflaute wieder an

Bei den Verbrauchern in Deutschland ist nach einer Flaute im vergangenen Herbst wieder ein Stück weit der Optimismus zurückgekehrt: Das Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK prognostiziert für das Jahr 2020 einen realen Zuwachs der privaten Konsumausgaben von einem Prozent. Die Erwartungen zum Einkommen der Menschen und die Neigung zu Anschaffungen hätten sich verbessert, teilte die GfK am Mittwoch in Nürnberg in ihrer Konsumklimastudie für Februar mit. Der Indexwert für die Konsumlaune erhöhte sich für Februar auf 9,9 Punkte, nach 9,7 Punkten im Januar. Analysten hatten für Februar nur 9,6 Punkte erwartet.