Damit soll die Effektivität der Swap-Linien bei der Bereitstellung von US-Dollars gesteigert werden. Die Liquidität soll via den bestehenden US-Dollar-Swapabkommen bereitgestellt werden. Diese täglichen Operationen werden am Montag, 23. März, einsetzen und mindestens bis Ende April andauern.

Die teilnehmenden Zentralbanken sind die Bank of Canada, die Bank of England, die Bank of Japan, die Europäische Zentralbank, die Federal Reserve und die Schweizerische Nationalbank.

yr/tt

(AWP)