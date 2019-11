Korr Deutschland: Inflationsrate bleibt auf tiefstem Stand seit Anfang 2018

(Korrigiert wurde der Zeitraum des tiefsten Stands der Inflation. Es ist die niedrigste Inflationsrate seit Februar 2018.) - In Deutschland verharrt die Inflation weiter auf einem niedrigen Niveau. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden nach einer ersten Schätzung mitteilte, legten die Lebenshaltungskosten im November um 1,1 Prozent im Jahresvergleich zu. Damit liegt die Inflationsrate wie bereits im Oktober auf dem tiefsten Stand seit Februar 2018.