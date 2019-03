Korr 'Forbes'-Reichenliste: Bezos bleibt Spitze - Zuckerberg rutscht ab

(Im 2. Satz wurde die Jahreszahl gestrichen. Der Stichtag für die Berechnung liegt bereits in diesem Jahr.) - Amazon -Chef Jeff Bezos verteidigt den Spitzenplatz in der "Forbes"-Liste der reichsten Menschen der Welt. Das Vermögen des Unternehmers legte gegenüber der Vorjahresliste um 19 Milliarden auf geschätzte 131 Milliarden Dollar (116 Mrd Euro) zu, wie das US-Wirtschaftsblatt am Dienstag mitteilte. Auf Rang zwei steht nach wie vor Microsoft -Gründer Bill Gates, dessen Vermögen nach Schätzung von "Forbes" von 90 Milliarden auf 96,5 Milliarden Dollar stieg.