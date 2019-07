Korr: Handelskrieg mit USA bremst Chinas Aussenhandel deutlich

(Korrigierte Daten zum Handel mit den USA: Die Exporte in die USA sind im Vergleich zum Juni des Vorjahres um 7,8 Prozent zurückgegangen, während die Importe aus den USA ein Minus von 31,4 Prozent hatten. Der Zoll hatte den Vergleichszeitraum in seiner Statistik ohne näheren Hinweis auf die erste Jahreshälfte verändert.) - Im Schatten des Handelskriegs mit den USA ist der chinesische Aussenhandel im Juni um vier Prozent gefallen. Chinas Exporte in die USA gingen in US-Dollar berechnet deutlich um 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück, wie der chinesische Zoll am Freitag in Peking mitteilte. Die chinesischen Importe aus den USA mussten sogar ein kräftiges Minus von 31,4 Prozent hinnehmen.