Korr RWI: Ukraine-Krise bremst Wirtschaftswachstum in Deutschland

(Zahl der vorherigen Wachstumsprognose im 2. Satz korrigiert: 3,9 Prozent (nicht: 3,6).) - Der Krieg in der Ukraine wird nach Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstitutes RWI das Wirtschaftswachstum in Deutschland spürbar bremsen. Das Institut senkte am Donnerstag seine Wachstumsprognose für dieses Jahr von 3,9 auf 2,5 Prozent. Insbesondere die kräftig gestiegenen Öl- und Gaspreise belasteten Unternehmen und Haushalte.