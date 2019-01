Korr: Schweizer IT- und Telekommarkt legt leicht an Tempo zu

(Berichtigt Software-Wachstum und -Umsatz im 1. Abschnitt nach dem Lead) - Der Schweizer IT- und Telekommarkt hat im vergangenen Jahr etwas an Tempo zugelegt. Der Umsatz wuchs um 2,8 Prozent auf 32,4 Milliarden Franken. Im Vorjahr hatte das Plus 2,5 Prozent betragen.