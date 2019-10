Korr: US-Notenbank kündigt Kauf von Geldmarktpapieren an

(Die Überschrift wurde berichtigt. Es handelte sich um eine Mitteilung der US-Notenbank. Darin geht es nur um den Kauf von Geldmarktpapieren und nicht auch noch um die Leitzinsen.) - Die US-Notenbank Fed will mit dem Kauf von Geldmarktpapieren (Bills) gegen sie Spannungen am Geldmarkt vorgehen. Ab dem 15. Oktober werde man monatlich Papiere im Wert von 60 Milliarden US-Dollar erwerben, teilte die Fed am Freitag in Washington mit. Die Käufe sollen mindestens bis ins zweite Quartal 2020 andauern. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte die Entscheidung bereits zu Wochenbeginn signalisiert.