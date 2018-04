Korruptionsaffäre in Lettland: EZB schaltet EuGH ein

Im Konflikt um die Suspendierung des lettischen Zentralbankchefs Ilmars Rimsevics hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Europäischen Gerichtshof (EuGH) eingeschaltet. Das höchste EU-Gericht solle darüber urteilen, ob die Massnahmen gegen den in eine Korruptionsaffäre verstrickten Notenbanker gegen europäisches Recht verstossen, teilte die EZB am Freitag in Frankfurt mit.