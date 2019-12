Korruptionsvorwürfe: Lettlands Zentralbankchef erneut vor Gericht

Lettlands Zentralbankchef Ilmars Rimsevics hat sich an seinem letzten Arbeitstag im Amt erneut wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten müssen. In einem Gericht im Ostseebad Jurmala vor den Toren der Hauptstadt Riga fand am Freitag die zweite Verhandlung in dem Fall statt. Rimsevics, der auch dem Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) angehört und dessen Amtszeit am 21. Dezember endet, wird die Annahme von Bestechungsgeld und Geldwäsche vorgeworfen.