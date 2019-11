Kosten für Medikamente in der Schweiz beliefen sich 2018 auf 7,6 Milliarden

Die Medikamentenkosten in der Schweiz sind 2018 auf einen Rekordstand gestiegen. Sie erreichten zu Lasten der Grundversicherung einen Wert von 7,6 Milliarden Franken, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 0,8 Prozent entspricht, wie dem am Freitag veröffentlichten Arzneimittelreport der Krankenversicherung Helsana zu entnehmen ist.