Kreise: Opec+ erhöht Förderung - Ölpreise legen zu

Der Ölverbund Opec+ will seine Förderung Kreisen zufolge auch im März ausweiten. Auf einer Sitzung hätten sich die von Saudi-Arabien und Russland angeführten Länder auf eine weitere Anhebung um 400 000 Barrel je Tag geeinigt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch auf Basis informierter Kreise. Eine solche Entscheidung war von Experten erwartet worden. Die Opec+ setzt damit ihren im vergangenen Sommer eingeschlagenen Kurs schrittweiser Produktionserhöhungen fort, nachdem sie das Angebot in der Corona-Pandemie stark reduziert hatte.