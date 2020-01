Lagarde: EZB-Geldpolitik während Strategiedebatte nicht auf Autopilot

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat Änderungen der Geldpolitik während der zuletzt beschlossenen Strategiedebatte der Notenbank nicht ausgeschlossen. Man solle nicht annehmen, dass die Geldpolitik in der Zeit der Debatte "auf Autopilot" laufen werde, sagte Lagarde am Freitag dem Fernsehsender Bloomberg TV. Die Währungshüterin äusserte sich am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.