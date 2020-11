Lagarde: EZB-Prognosen durch Corona-Impfstoff nicht gross anders

"Ich bin nicht sicher, dass das gross die Spielregeln für unsere Prognosen verändern wird", sagte sie am Dienstag in einem Online-Forum der Agentur Bloomberg. In ihrem Basisszenario habe die Europäische Zentralbank (EZB) bereits angenommen, dass es irgendwann im ersten Halbjahr 2021 einen Impfstoff gebe, der dann im Jahresverlauf verteilt werde.

Lagarde rechnet damit, dass 2021 die wirtschaftliche Unsicherheit etwas abnimmt. Das erste Halbjahr werde aber dennoch schwierig sein, fügte sie hinzu.

Nach dem deutschen Biotechunternehmen Biontech und seinem Partner Pfizer hatte am Montag auch der US-Pharmakonzern Moderna positive Daten aus einer entscheidenden Studie mit seinem Impfstoff vorgelegt. In einer Zwischenanalyse hatte die Impfung eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent gezeigt.

Die Euro-Notenbank will ihre neuen Konjunktur- und Inflationsprognosen am 10. Dezember veröffentlichen. Dann halten die Währungshüter ihre letzte Zinssitzung in diesem Jahr ab. Bislang rechnet die EZB damit, dass das Bruttoinlandprodukt (BIP) in diesem Jahr um 8,0 Prozent einbrechen wird. Für das nächste Jahr wird bislang ein Wachstum von 5,0 Prozent vorausgesagt, für das übernächste Jahr sind es 3,2 Prozent.

(AWP)