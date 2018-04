Laut US-Notenbanker Dudley dürften Zinsen weiter graduell steigen

Die Leitzinsen in den USA dürften nach Einschätzung von US-Notenbanker William Dudley weiter graduell steigen. Ein höheres Straffungstempo erwartet der Chef der einflussreichen Notenbank von New York nur im Fall eines rascheren Inflationsanstiegs. "Ich glaube nicht, dass wir genau wissen, wie viele Zinsanhebungen wir in diesem Jahr noch vornehmen werden", sagte Dudley am Montag dem US-Sender CNBC. So lange die Inflation gering bleibe, werde die amerikanische Notenbank graduell vorgehen. "Falls die Inflation aber merklich über zwei Prozent steigt, dann müsste der graduelle Pfad meiner Meinung nach angepasst werden."