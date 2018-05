Leichter Preisanstieg bei Eigentums- und Mietwohnungen

Die Preise für Eigentumswohnungen in der Schweiz haben sich im April gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent erhöht. Auch die Angebotsmieten sind im letzten Monat leicht gestiegen, wie der am Donnerstag veröffentlichte Swiss Real Estate Offer Index zeigt. Der Index wird monatlich von ImmoScout 24 in Zusammenarbeit mit dem Immobilienunternehmen IAZI erhoben.