Lettischer Notenbankchef kommt wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht

Im Fall des in eine Korruptionsaffäre verstrickten lettischen Zentralbankchefs Ilmars Rimsevics wird Anfang November die Gerichtsverhandlung beginnen. Die Sitzung soll öffentlich stattfinden, sagte eine Sprecherin der Gerichtsverwaltung am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Riga.