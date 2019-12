Die SEB war zuvor bereits am Mittwoch ins Visier der schwedischen Finanzaufsicht geraten, nachdem die Behörde Mängel und Schwächen bei der internen Geldwäschekontrolle der Niederlassungen der Bank in den baltischen Staaten festgestellt hatte. Dafür droht dem schwedischen Geldhaus eine Strafe. Ähnliche Ermittlungen laufen auch gegen die Swedbank . Entscheidungen in beiden Fällen seien im Frühjahr 2020 zu erwarten, teilte die Aufsichtsbehörde in Stockholm mit./awe/DP/jha

(AWP)