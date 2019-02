Der Grund dafür war die Zunahme der Zahl der Arbeitslosen um 31 auf total 356 Personen, wie der Arbeitsmarkt Service Liechtenstein AMS am Dienstag vermeldete.

Der stärkste Anstieg wurde in der Altersklasse der 25- bis 49-Jährigen registriert. Die Arbeitslosigkeit in dieser Kategorie erreichte mit 213 Personen eine Quote von zwei Prozent.

(AWP)