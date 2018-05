Die befragten Industrieunternehmen schätzten die Lage grossmehrheitlich als gut oder befriedigend ein, teilte das Amt für Statistik am Mittwoch mit. In Anbetracht der dynamischen Auslandkonjunktur und der jüngsten Entwicklung in Liechtenstein sei mit einem günstigen Wirtschaftsverlauf zu rechnen, hiess es weiter.

Im OECD-Raum wird für das laufende Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent gerechnet, weltweit mit einem von 3,9 Prozent.

mk

(AWP)