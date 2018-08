Lira-Krise: Österreichische Notenbank bietet Türkei Expertise an

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) bietet der türkischen Notenbank in der aktuellen Währungskrise ihre Hilfe an. "Es ist sicherlich keine einfache Situation, aber sie ist nicht unlösbar", sagte OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny am Freitag am Rande des Forum Alpbach. "Bei Bedarf sind wir bereit, unsere Expertise einzubringen."